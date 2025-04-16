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ЗакС Петербурга принял в первом чтении проект закона о нормативе газетных ларьков

Депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга приняли в первом чтении проект о минимальном количестве газетных ларьков, которое необходимо городу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Законопроект предполагает установление норматива минимальной обеспеченности жителей Петербурга площадью (количеством) торговых объектов по продаже периодической печатной продукции. В ближайшие пять лет он должен составить 2519 точек. Проект внесли по инициативе губернатора Александра Беглова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты ЗакСа предложили разрешить применять офсетные контракты в IT.

Дарья Астанина

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