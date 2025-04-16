В Ярославле готовятся к торгам для строительства моста

В Ярославле через один-два месяца планируют объявить торги по поиску подрядной организации для строительства третьего моста через Волгу. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе внеочередного заседания облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«Через несколько недель, может быть, месяц-два, и мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу в Ярославле. Сейчас мы вышли из госэкспертизы, получили положительное заключение, проходим оценку экономического воздействия. И мы будем готовы идти на торги»,— сказал господин Евраев.

Он пояснил, что по-прежнему в федеральном бюджете на строительство моста в Ярославле предусмотрено 4 млрд руб. Общая стоимость работ предварительно оценивалась в 30 млрд руб. Возводить объект планируют в период с 2026 по 2031 год.