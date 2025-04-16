Объем грузоперевозок через Центр продажи услуг на СвЖД вырос почти вдвое

В январе-марте объем грузоперевозок, оформленных на Свердловской железной дороге (СвЖД) через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ), вырос почти вдвое и превысил 550 тыс. т, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Специалисты ЦПУ помогли организовать доставку продукции 140 предприятиям, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, 35 предприятий воспользовались услугами железнодорожного транспорта впервые.

В первом квартале специалисты ЦПУ помогли малому предприятию перевезти 132 т семян льна в Беларусь, а индивидуальному предпринимателю из Свердловской области организовать доставку индустриальных масел в Иркутскую область.

Ранее СвЖД в январе-марте увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале было отправлено 124,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Полина Щуцкая