В Казани женщина обвиняется в организации наркопритона

В Казани 42-летняя местная жительница обвиняется в организации наркопритона. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Следствие установило, что в период с 7 по 26 декабря 2024 года обвиняемая предоставляла свою квартиру на улице Побежимова для потребления наркотических средств. Чтобы избежать личных расходов на приобретение запрещенной веществ, она не только позволяла наркозависимым находиться в квартире, но и снабжала их необходимой посудой, жидкостями и предметами обихода для приготовления и употребления наркотиков.

В июле 2020 года женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные действия.

Фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до одного года.

Артём Дергунов