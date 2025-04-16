Замначальника Генштаба, обвиняемому во взятках от экс-руководителей «Телты», грозит 12 лет колонии

Бывшего замначальника Генштаба—начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток от бывших руководителей пермского телефонного завода «Телта», просят приговорить к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвоката господина Шамарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процесс по этому уголовному делу проходит в Московском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Как считает следствие, господин Шамарин получил от бывших руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн руб. за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны РФ.

Сам Вадим Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. На его имущество наложен арест.