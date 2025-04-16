Саратовца наказали штрафом за взятку сотруднику ОАО «РЖД»

В Саратове суд признал виновным мужчину в даче взятки должностному лицу из числа руководящего состава ОАО «РЖД» (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Мужчина получил наказание в виде штрафа. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Саратову. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Как выяснилось, фигурант дал взятку в значительном размере работнику ОАО «РЖД» в 2022 году. Взамен тому предстояло совершить незаконные действия в интересах взяткодателя в нарушение положений ведомственных актов о безопасности железной дороги.

Павел Фролов