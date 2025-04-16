Оборот общепита Кубани вырос на 16% в начале 2025 года

Оборот предприятий общественного питания Краснодарского края в январе-феврале 2025 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 22,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

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Глава ведомства Роман Куринный связывает положительную динамику с повышением покупательской активности, развитием служб доставки и открытием новых заведений.

«Регион в лидерах по обеспеченности посадочными местами, что позволяет полностью удовлетворить спрос жителей и гостей субъекта на качественные услуги общественного питания»,— отметил господин Куринный.

К апрелю 2025 года на Кубани функционирует почти 10,5 тыс. кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита. По количеству таких объектов регион занимает третье место в России после Москвы и Московской области.

По итогам 2024 года оборот сферы общественного питания Краснодарского края достиг 146,6 млрд руб, что превышает показатели предыдущего года на 4%.

Анна Гречко