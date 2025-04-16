В Северной Осетии на сотрудницу Минздрава завели восемь уголовных дел

В Северной Осетии возбудили восемь уголовных дел в отношении руководителя контрактной службы республиканского Минздрава. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с нанесением бюджету ущерба более 20 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

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«Выявлены факты преступной деятельности руководителя контрактной службы Минздрава РСО-Алания в ходе приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий. С 2022 по 2024 годы подозреваемая завышала цены контрактов за счет незаконного включения в их стоимость оптовой надбавки»,— говорится в сообщении.

Все эпизоды уголовных дел возбуждены по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Николай Аксенов