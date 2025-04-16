Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, благодаря чему электрокар демонстрирует выдающиеся результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: McMurtry Фото: McMurtry

«Сегодня побеждай, завтра продавай», — это правило продвижения автомобилей на рынке через их спортивные достижения действовало до середины прошлого века. Сегодня автопроизводители используют преимущественно иные инструменты, но и всевозможные рекорды скорости тоже очень важны. На днях было побито достижение, которое многие называли «вечным». Новым быстрейшим автомобилем на тестовой трассе из шоу Top Gear в британском Дансфолде стал компактный электрокар McMurtry Speirling Pure. Гонщик Стиг проехал круг по треку на летном поле за 55,9 секунды. Двадцать с лишним лет быстрейшим автомобилем на этой трассе считался формульный болид Renault R24. Но сегодня его рекорд улучшен на три с лишним секунды, а это очень много.

Что же это за волшебный автомобиль? Speirling Pure — это разработка малоизвестной до недавнего времени британской компании McMurtry. Длина машины — всего 3,5 м, а одна из главных особенностей конструкции — вытяжной вентилятор, который высасывает воздух из-под днища, тем самым прижимая машину к асфальту. Эта система способна генерировать 2 т прижимной силы, даже если электрокар стоит на месте. За это машину уже успели прозвать «пылесосом». То есть если бы существовал на каком-то полигоне испытательный тоннель, в котором машина могла бы с пола переехать на потолок, то этот маленький McMurtry мог бы это сделать уже со старта и дальше мчаться вверх колесами. Весит автомобиль всего 1 т. То есть «прилипать» к потолку он был бы способен даже в том случае, если бы вытяжной вентилятор работал бы вполовину силы.

Среди других характеристик — разгон до «сотни» составляет 1,5 секунды, максимальная скорость — 306 км/ч. На сайте компании указано, что приобрести «машину-пылесос» можно за 895 тыс. Но не исключено, что после случившегося рекорда эта цена, исходя из правила «Сегодня побеждай, завтра продавай», еще больше увеличится.

Дмитрий Гронский