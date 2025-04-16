На автодороге «Сочи — Хоста» стартовали восстановительные работы

На автодороге «Сочи — Хоста» начались работы по восстановлению дорожного покрытия в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Специалисты устранят существующие деформации и обновят полотно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Нижний слой выполнят из высококачественной асфальтобетонной смеси для обеспечения прочности и долговечности. Для верхнего слоя используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенной износостойкостью и улучшенными характеристиками сцепления.

Директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов подчеркнул, что автомобильная дорога «Сочи — Хоста» является важной транспортной артерией курорта, поэтому необходимо поддерживать ее в хорошем состоянии. Он отметил, что работы проводятся перед летним сезоном в соответствии с технологическими требованиями, а качество материалов проверяется в аккредитованной лаборатории. Специалисты технического надзора МКУ «Управление автомобильных дорог» осуществляют постоянный контроль на всех этапах работ.

Для минимизации неудобств основные работы проводятся в ночное время с 22:00 до 06:00. Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения и быть внимательными при проезде ремонтируемого участка.

Мария Удовик