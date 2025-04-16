Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие итоги можно подвести за первые месяцы текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Ежеквартальный рейтинг сайта ArtNews «Топ-10 аукционных рекордов» является отличным барометром престижного арт-рынка. И в этом году диагноз ясен: крупных работ и ярких продаж очень мало. «Входной билет» в этот список резко упал, а самый высокий результат в рейтинге не превысил даже $15 млн. Но хотя рынок, кажется, потерял голову, он все еще способен преподносить большие сюрпризы. Работа индийского художника по имени Макбул Фида Хусейн стоила дороже, чем работа бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Такие результаты, по-видимому, напрямую связаны с отсутствием динамизма на рынке ультравысокого класса.

Совокупная стоимость десяти самых продаваемых произведений искусства на аукционах в первом квартале 2025-го составляет всего $100 млн. Это отражает сокращение рынка высокого класса на 42% по сравнению с прошлым годом и почти на 85% — по сравнению с первым кварталом 2020-го. Итог из десяти лучших аукционных продаж за первые кварталы: в 2020-м — $660,4 млн, в 2024-м — $172,4 млн, в 2025-м — $100 млн.

Замедление темпов роста престижного сегмента мирового арт-рынка явно продолжилось в текущем году. Лучший результат продажи лота в первом квартале 2025-го составил чуть более $14 млн, тогда как в 2020-м самый низкий результат в топ-10 был более $50 млн, а самый высокий — $110 млн. Контраст разительный и ясно отражает очень сдержанную фазу на рынке элитного искусства.

Массовые распродажи на мировых фондовых рынках также вызвали маржинальные требования во многих хедж-фондах. Коллекционеры, как рассказывают очевидцы, связываются с дилерами, пытаясь ликвидировать многомиллионные произведения из своих собраний. Так было во время пандемии COVID-19, когда margin call от Deutsche Bank побудил бывшего коллекционера из тoп-200 Рона Перельмана продать 71 работу ведущих художников на сумму почти $1 млрд.

Дмитрий Буткевич