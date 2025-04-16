В Краснодаре 56 ветеранам войны присвоят звание Почетных граждан к 9 Мая

Власти Краснодара присвоят звание Почетных граждан города 56 ветеранам войны до 9 Мая. Об этом заявил глава города Евгений Наумов в эфире радиостанции «Маяк. Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Смирнов Фото: Евгений Смирнов

По поручению президента России Владимира Путина 955 ветеранов Краснодара также получат юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в 2025 году ветераны Великой Отечественной войны получают единовременные выплаты — по 200 тыс. и 80 тыс. руб. Средства направили уже 460 жителям города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре к 80-летию Победы проведут более 200 праздничных мероприятий. Все события организуют в локальном формате с усиленными мерами безопасности

Анна Гречко