The New Arab: армия США эвакуирует свою базу на востоке Сирии

Американские военнослужащие проводят эвакуацию своей базы на газовом месторождении Конико в районе Дейр-эз-Зор, которая располагается на востоке Сирии. За последние несколько дней базу покинули два военных конвоя, сообщает «Аль-Араби аль-Джадид» (The New Arab, штаб-квартира газеты находится в Лондоне и принадлежит катарской компании) со ссылкой на источники в «Сирийских демократических силах» (СДС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baderkhan Ahmad / AP Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Эвакуация продолжается больше 10 дней, заявили источники. Первый конвой, который выехал с базы, включал в себя более 70 единиц техники. Два дня назад с очередным конвоем армия США вывезла уже более 200 единиц техники, сообщил собеседник издания. Он отметил, что аэростат, который нужен для наблюдения за окрестностями, американцы не поднимали в воздух уже более 7 дней. По словам источника, технику направили в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Также он подчеркнул, что базу занимала только американская армия, на ней не было бойцов СДС.

На месторождении Конико располагается крупнейший в Сирии завод по переработке газа. До начала сирийского конфликта месторождение приносило около 10 млн куб. м. природного газа в день, пишет газета. На американской базе, которая находится в Конико, есть учебный центр, вертолетная площадка, зенитные комплексы Patriot и бронемашины Bradley.

Американские силовые структуры сообщили Минобороны Израиля, что США начнут поэтапный вывод войск из Сирии. Израиль пытается остановить Вашингтон и сохранить присутствие американских сил в стране.

Александр Рыльский