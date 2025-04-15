Ynet: США начнут вывод войск из Сирии в ближайшие месяцы

США проинформировали Израиль о планах в ближайшие два-три месяца начать вывод американского контингента из Сирии, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источники. По их словам, Израиль пытался предотвратить этот сценарий, но убедить американских коллег изменить позицию не удалось.

Как пишет Ynet, руководители спецслужб Израиля продолжают «оказывать давление» на американских коллег, чтобы войска США оставались в Сирии. По словам неназванного израильского чиновника, Израиль опасается, что вывод американского контингента позволит Турции расширить свое влияние в Арабской Республике.

В феврале NBC со ссылкой на источники сообщал, что из-за «заинтересованности» Дональда Трампа в этом вопросе Пентагон начал разрабатывать план вывода американских военных с территории Сирии через 30, 60 и 90 дней. Президент США, комментируя публикацию, говорил, что планирует принять решение на этот счет.

В Сирии расположено более десяти военных баз США, на которых размещены около 2 тыс. военных. Их задача, по утверждению Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вывод американских военных лишит поддержки сирийских курдов. К тому же такой шаг поставит под угрозу тюрьмы и лагеря, где содержатся 50 тыс. человек, включая около 9 тыс. боевиков, отмечали источники NBC.

Лусине Баласян