По итогам 2024 года агрохолдинг «Степь» OIBDA возросла на 52,8%

У ростовского агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») по итогам 2024 года OIBDA составила 22,7 млрд руб., что на 52,8% больше показателей 2023 года. Выручка компании за 2024 год достигла 103,6 млрд руб., сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рост финансовых показателей во многом обусловлен эффективностью молочного животноводства. Компания заняла первое место в России по продуктивности (надой на одну фуражную корову) и сейчас входит в четверку крупнейших поставщиков молока в стране. Так, валовой надой «Степи» за 2024 год составил 220 тыс. тонн (+22,8% к 2023 году).

Отмечается, что агрохолдингу удалось продемонстрировать рекордные цифры несмотря на погодные условия и сложную обстановку на рынке. Также показатели достигнуты благодаря внедрению современных технологий, цифровизации и грамотному менеджменту, говорится в сообщении.

Мария Хоперская