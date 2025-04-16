Теннисистка Мирра Андреева обыграла старшую сестру Эрику на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла свою старшую сестру Эрику Андрееву в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Призовой фонд соревнований составляет более €920 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Мирра Андреева

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Встреча продлилась 37 минут и досрочно завершилась при счете 6:2, 1:0 из-за проблем Эрики Андреевой с правым коленом. Во втором круге турнира Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

Мирра Андреева занимает 7-е место в рейтинге WTA, ее сестра — 97-е.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Он относится к категории WTA 500. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Таисия Орлова