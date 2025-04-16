Совет федерации одобрил закон о ветеранах боевых действий в приграничье

Закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, участвовавших в отражении вторжения ВСУ на приграничные территории России, был одобрен на пленарном заседании Совета федерации сегодня, 16 апреля. Инициатива прошла второе и третье, окончательное чтения в Госдуме 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону «О ветеранах» изначально предполагали, что соответствующий статус получат военные и сотрудники силовых ведомств, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Ко второму чтению комитеты Думы по труду и по обороне подготовили совместные поправки, наделяющие таким же статусом участников добровольческих формирований, выполнявших аналогичные боевые задачи. Депутаты от «Справедливой России — За правду», в свою очередь, предложили распространять статус ветерана еще и на военкоров, а также на жителей Суджанского района Курской области, но эти поправки Дума отклонила.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму правительством 28 февраля. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, предложенные поправки направлены на повышение социальной защиты участников боевых действий и необходимы для создания условий, которые обеспечат им «достойную жизнь», «почет и уважение в обществе».

Божена Иванова