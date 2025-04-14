Отопительный сезон в Ленобласти планируют завершить на следующей неделе

Председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов на совещании в правительстве Ленобласти заявил, что отопительный сезон завершат на следующей неделе, так как температура поднимется до 15-22 градусов, сообщает пресс-служба администрации региона 14 апреля.

«Будем вместе с администрациями муниципальных образований завершать отопительный сезон, финал которого по законодательству зависит от погоды. Мы уже получили первые жалобы на перетопы»,— сказал господин Морозов.

Вместе с Госжилнадзором власти 47-го региона дали рекомендации теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям по оперативной настройке тепловых пунктов и иного оборудования.

Чиновник добавил, что от своевременности завершения сезона будет зависеть и размер межтарифной разницы для теплоснабжающих компаний.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за первый квартал 2025 года в Ленобласти подключили к газоснабжению 3 тыс. домов, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Маркелов