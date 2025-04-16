Назначен новый глава управления по развитию туризма Алтайского края

Главой управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначен Александр Барышников. Последние два месяца он исполнял обязанности руководителя ведомства. На этом посту он сменил Евгения Казанцева.

Александру Барышникову 33 года. В 2013 году он окончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». После вуза работал в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. В июле 2021 года его назначили на должность заведующего отделом по развитию туризма администрации города.

Позже он перешел работать в региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности, заняв должность заместителя руководителя.

Александра Стрелкова