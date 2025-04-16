В марте число отказов в кредитах на Ставрополье выросло до 83%

Ставропольский край возглавил список регионов России с наибольшей долей отказов по кредитным заявкам, достигнув показателя 82,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ставропольский край занял первое место среди 20 регионов России по доле отказов в выдаче кредитов за март 2025 года. В марте зафиксировано 82,8% отказов, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в феврале, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Рост доли отказов является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Со второй половины 2024 года в розничном кредитовании преобладают тенденции по сокращению спроса со стороны населения и снижению аппетита к риску со стороны кредиторов»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В рейтинг вошли все типы розничных кредитов: потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека.

В целом по России доля отказов в марте 2025 года достигла 80,6%, увеличившись на 6,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После Ставропольского края наибольшие доли отказов зафиксированы в Краснодарском крае и Кемеровской области (по 82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%).

Николай Аксенов