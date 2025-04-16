В Казани возбудили дело на работодателя из-за долгов по зарплате на 5,7 млн рублей

В Казани возбудили уголовное дело против руководителя фирмы ООО «Медицинская региональная компания», который задолжал своим сотрудникам более 5,7 млн руб. по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По результатам проверки было выявлено систематическое нарушение трудового законодательства — задержки и неполные выплаты заработной платы. В результате 11 работникам организации задолжали в общей сложности более 5,7 млн руб.

Дело было заведено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Артём Дергунов