«Пари Сен-Жермен» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В ответных встречах обе команды проиграли. ПСЖ уступил «Астон Вилле» (2:3), а «Барселона» — «Боруссии» (1:3). Решающими для фаворитов стали крупные победы в первых встречах неделю назад. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Лига чемпионов еще раз показала, что на таком уровне расслабляться нельзя — вынесут. Матч «Астон Вилла»—ПСЖ начинался при серьезном преимуществе парижан. Первую встречу они выиграли (3:1), да и в ответной игре в Бирмингеме стартовали сразу с двух забитых мячей. Такое преимущество позволило футболистам французского клуба сбавить обороты, а зря. Хозяева при сумасшедшей поддержке трибун встрепенулись и начали штамповать опасные моменты один за другим. На перерыв команды уходили уже при минимальном преимуществе гостей, а в начале второго тайма хозяева положили парижанам еще два. Это было феерично. Эмоций не скрывали ни болельщики, ни комментатор.

В этот момент «Астон Вилле» оставался всего один гол для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. И футболисты делали для этого все. Наблюдая, как его подопечные транжирят один момент за другим, главный тренер хозяев Унаи Эмери даже падал на колени. Но надо отдать должное голкиперу гостей Джанлуиджи Доннарумме. Когда пришло время, он тащил все, что летело в створ. В концовке матча футболисты ПСЖ под свист трибун тянули время, чуть не пропустили прямо перед финальным свистком, но в итоге все-таки дотерпели.

По итогам двух матчей счет 5:4 в пользу Парижа, который выходит в полуфинал. И вытащил команду в следующую стадию итальянский вратарь. Так что про второго вратаря ПСЖ Матвея Сафонова сейчас говорят только в России, считает комментатор Денис Казанский: «Доннарумма сегодня спас "Пари Сен-Жермен", потому что эти три ключевых момента они, конечно, все бы поменяли. Я думаю, болельщики понимают, что есть топ-класс, и есть просто очень хороший вратарь».

Во втором матче дня «Боруссия» тоже обыграла «Барселону» в одном конкретно взятом матче, причем с крупным счетом (3:1). Победа получилась исторической, но лишь потешила самолюбие дортмундского клуба, ведь первая встреча осталась за сине-гранатовыми (4:0). Так что «Барселона» в полуфинале и претендует на победу во всех турнирах, где принимает участие. Вратарь «Барсы» Войцех Щенсный на пресс-конференции даже поправил журналиста, который неосторожно сказал, что команда претендует на три титула:

— И теперь вы можете выиграть сразу три трофея. — Четыре. — Да, точно, с Суперкубком будет четыре. — Не забывайте, это важно.

16 апреля поклонники футбола узнают, с кем в полуфинале сыграют «Барселона» и ПСЖ. Парижане ждут, чем завершится противостояние «Арсенала» и «Реала». В первой встрече лондонский клуб выиграл (3:0). Теперь «Мадрид» должен показать чудо на «Сантьяго Бернабеу». «Барса» следит, чем завершится вторая игра «Интера» и «Баварии». Неделю назад «Мюнхен» уступил (1:2), причем на своем поле.

Какой матч выберут для просмотра нейтральные болельщики, предсказать не сложно. Смогут ли «сливочные» сложить еще один эпос, который потом все будут вспоминать с учащенным биением сердца? Ответ на этот вопрос, уверен, сегодня захотят узнать многие.

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Владимир Осипов