Главе СКР доложат о причинах закрытия школы в Альменевском районе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову доложить о ходе и результатах проверки по информации о закрытии единственной школы в селе Бороздинка Альменевского района. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба госоргана.

О закрытии школы из-за ее аварийного состояния и отсутствия средств на ремонт в видеообращении к главе СКР сообщили жители района. Они отметили, что не согласны с этим решением, поскольку планируется реорганизация учреждения. Детей собираются перевести в интернат, который расположен далеко от села. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли. В СУ СКР по Курганской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Виталина Ярховска