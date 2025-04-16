В Гуково больше недели горит полигон с бытовыми отходами

В городе Гуково Ростовской области продолжает гореть мусорный полигон на ул. Милицейской. Огонь вспыхнул на свалке 10 апреля около 13:00. Пламя охватило большую территорию, сообщает глава администрации города Андрей Шеенков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

«На полигоне работают три погрузчика и три КаМАЗа. Четыре единицы техники возят с карьера суглинок для отсыпки. По состоянию на 12:00 уже завезено 145 т. Дополнительно на полигон завезено 86 т грунта из Каменска-Шахтинского и отсев. Очаги задымления ещё остаются, но их площадь сокращается»,— сказано в сообщении.

Регулярно возгорающийся полигон, расположенный в конце ул. Милицейской, является одной из главных проблем Гуково. Рядом с горящей свалкой находятся жилые дома, а буквально в 3 км — больница, окна которой выходят на полигон.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал о том, что работа полигона ТКО в Гуково была приостановлена по решению Росприроднадзора.

Валентина Любашенко