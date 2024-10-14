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В Гуково приостановлена работа мусорного полигона

Росприроднадзор добился приостановления работы полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Гуково, на который массово жаловались местные жители. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Полигон ТКО эксплуатирует ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Во время проверки специалистов Роспотребнадзора в его работе был выявлен ряд нарушений. В частности, открытые очаги горения, захоронение запрещенных отходов. Кроме того, на полигоне не предусмотрен сбор и отвод фильтрата, а его территория не огорожена. В результате ведомство обратилось в суд.

По решение суда работа полигона ТКО прекращена до устранения всех выявленных нарушений.

Анастасия Казуков

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