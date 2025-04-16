ЛУКОЙЛ организовал масштабную экологическую акцию «ЧистоВесна»: к экопроекту может присоединиться каждый

С 15 по 17 апреля на АЗС ЛУКОЙЛа по всей стране действует 100% кешбэк баллами за посадку дерева. Чтобы сделать весну чище, а планету зеленее, в Перми объединились молодые работники Компании, волонтеры и байкеры.

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Экологическая акция «ЧистоВесна» проходит более чем на 2300 автозаправочных станциях сети «ЛУКОЙЛ» уже второй год подряд. Специальным партнером мероприятия выступает платформа лесовосстановления «Сохрани лес».

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Чтобы присоединиться к экопроекту, нужно совершить любую покупку на АЗС ЛУКОЙЛа с картой лояльности и оплатить посадку дерева в мобильном приложении. Это отличный способ не только помочь природе, но и получить бонусы для будущих покупок. Молодые деревья будут высажены в национальном парке «Смоленское поозерье». В личном кабинете сервиса «Сохрани лес» можно узнать о сорте и геолокации приобретенного дерева, а также отслеживать стадии их развития и даже смотреть фотографии.

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В Перми – молодежной столице России – акция стала настоящим праздником. Молодые лукойловцы, байкеры и волонтеры не только заправили мотоциклы и высадили виртуальные деревья через приложение, но и устроили музыкальный флешмоб на АЗС. А затем отправились на экомаршрут «Тропа к Егошихе», где провели субботник и узнали об истории природного ландшафта, с которого началась Пермь.

Экоэстафету подхватят территории Пермского края: 18 апреля массовые субботники пройдут в Чернушке, Куеде и Уинском. Жители приведут в порядок скверы, памятники и набережные. А школьники смогут принять участие в экоконкурсе нефтяников «ЧистоВесна – это реально». За победу в нем самые активные команды получат спортивный инвентарь.

ООО «Лукойл-Пермь»