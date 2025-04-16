Власти Уфы покупают остановочные павильоны за 990 тысяч рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы по итогам аукциона выбрало поставщика остановочных павильонов. Им стало ООО «Спектр», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,4 млн руб. Победитель предложил исполнить его за 990 тыс. руб. Еще четыре участника готовы были поставить остановки по цене от 990 тыс. руб. до 1,4 млн руб.

Павильоны необходимо установить в течение 20 календарных дней на остановках: «Торговый центр "Радуга"», «ОАО "Башмебель"», «Железобетонный завод» (обе стороны) и «Оздоровительный комплекс "Райский берег"» (обе стороны).

В декабре 2024 года управление заключило контракт на установку остановочных павильонов в Уфе с ООО «Тимакс маркет» за 910,8 тыс. руб. при начальной стоимости 1,28 млн руб.

ООО «Спектр», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2015 года в Уфе. Компания занимается рекламной деятельностью. Владелец — Андрей Сидоркин. Выручка в 2024 году составила 121,29 млн руб., чистая прибыль — 1,54 млн руб. В прошлом году предприятие заключило 21 контракт на сумму 91,57 млн руб.

Майя Иванова