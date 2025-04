Природа поет свое

Лекси Джонс, дочь Дэвида Боуи и модели Иман, выпустила дебютный альбом «Xandri». 24-летняя девушка смогла продемонстрировать не только сочинительские способности, но и творческую автономию, считает Игорь Гаврилов.

Фото: @_p0odle_ Юная дочь Боуи убеждает слушателя относиться к ней без скидок на ее происхождение

Фото: @_p0odle_

Сын Дэвида Боуи Данкан Джонс давно вписал свое имя в историю современной культуры, начав кинокарьеру еще в 2009 году фильмом «Луна 2112». Сводная сестра режиссера Александрия Зара Джонс, которую в семье зовут просто Лекси, моложе его на 29 лет.

После смерти Боуи в 2016 году появилось множество проектов, основанных на его наследии, от выставок до фильмов, от мюзиклов до трибьют-групп. Кажется, сейчас Боуи едва ли не популярнее, чем при жизни. Однако юная Александрия при всей суете вокруг имени отца словно оставалась в тени, модельным бизнесом, в котором преуспела ее мать, она тоже не интересовалась. Было известно только, что она занимается визуальными искусствами. О том, что она чувствовала по поводу своего места во вселенной Боуи, Лекси написала стихотворение «Дочь Дэвида Боуи», которое появилось в ее соцсетях вскоре после недавнего релиза ее первого студийного альбома «Xandri». Лекси выбрала стратегию «тихой» жизни, что отмечают все рецензенты. Выходу альбома предшествовали лишь несколько фрагментов песен, размещенных в соцсетях. Однако стихотворение получилось довольно длинное, и значит, у Лекси, что называется, накопилось и наболело.

«Я дочь легенды, но я больше, чем просто его имя,— пишет Лекси Джонс.— Они видят кровь, они слышат звук, но не видят меня, не чувствуют того же. Они сравнивают меня с его высотами, как будто я должна достичь его света. Но я здесь не для того, чтобы гнаться за тем, что уже сделано. Любя то, что я делаю, я чувствую, что уже победила».

Это действительно важно — Лекси не стала публиковать эти строки до выхода альбома или в его поддержку. Она выложила их, когда релиз уже состоялся, появились первые отклики, то есть реакция непосредственно на музыку, а не на фигуру ее автора — девушки, о существовании которой многие даже не знали.

Из первой же песни Лекси Джонс «Along The Road» можно сделать вывод о том, что она не собиралась писать «современную» музыку и движется по своему собственному пути. Аранжировка базируется на паре нервных фортепианных аккордов, голос напоминает Лорд, которую очень ценил Боуи, и если говорить об отцовском влиянии, то оно в песне, безусловно, присутствует — песню легко представить себе в его исполнении. Вторым номером идет «Crack Of Me» с глэм-роковым гитарным риффом «из 1970-х», однако что делать с песней в целом, Лекси, похоже, не решила, в ней теснятся отголоски гранжа и женских инди-групп 2000-х. Так она и движется дальше, то следуя духу женской рок-альтернативы («In The Almost»), то возвращаясь к угловатым фортепианным темам («Let Me Go»), то смещаясь в сторону фолка («Moral Compass»), часто сводя под крышей одной песни сразу несколько музыкальных идей, которые ее увлекли.

Лекси Джонс сама сочинила все 12 песен, сама сыграла на большинстве инструментов и выпустила альбом без помощи рекорд-компаний. Ощущение юношеского «гаражного» дебюта идет альбому на пользу в том смысле, что Джонс смогла добиться полной творческой автономии и не пользовалась никакими коммерческими или имиджевыми преимуществами, которые ей дает имя отца. Она убедила слушателя относиться к ней непредвзято, и если «Moral Compass», «The Passage Unseen» и «Through All The Time» выглядят зрелыми, сбалансированными произведениями, а другим не хватает продюсерской шлифовки, то это исключительно решение автора, которого никто не торопит в его музыкальной карьере.

Не стремиться поскорее взобраться на ту же вершину, что и родители,— возможно, это и есть настоящая привилегия детей звезд. В одном ряду с Лекси Джонс пример Пэрис Джексон, дочери Майкла Джексона, которая выпустила в 2020 году очень достойный альбом «Wilted», но не ворвалась в чарты и толком не занималась музыкальной карьерой, издав впоследствии всего пару песен и продолжив карьеру в кино и на подиуме. Лекси Джонс, как сказано в ее стихах, не собирается ни за кем гнаться и, вполне возможно, останется в первую очередь художником. Во всяком случае, на ее личном веб-сайте информации о дебютном альбоме попросту нет — только об изобразительном искусстве.

Игорь Гаврилов