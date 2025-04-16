Инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов

В марте рост индекса потребительских цен в Великобритании составил 2,6% в годовом выражении. Об этом сообщает в ежемесячном отчете Национальная статистическая служба. При этом аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали мартовскую инфляцию на уровне 2,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Таким образом, индекс потребительских цен стабильно снижается с января, когда он был на уровне 3%. В феврале инфляция замедлилась до 2,8%. По данным статистической службы, больше всего на мартовских показателях сказалось падение цен на горючее, а также замедление роста цен в сфере культуры и развлечений. Самый большой вклад в рост инфляции в марте внесли растущие цены на одежду и обувь.

Вышедшие данные будут внимательно изучены Банком Англии, который, как ожидается, может с учетом ситуации снизить процентные ставки на заседании 8 мая. На заседании в марте Банк Англии сохранил ставки на уровне 4,5% в условиях ожидавшегося роста инфляции и ввиду неопределенности с экономическим ростом и мировой торговлей из-за пошлин администрации Дональда Трампа.

Алена Миклашевская