В Пятигорске отопительный сезон завершится 21 апреля

Администрация Пятигорска приняла решение завершить отопительный сезон 21 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Теплоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовиться к переподключению оборудования с зимнего периода на летний»,— говорится в публикации.

Решения о завершении отопительного сезона принимаются руководителями городов и округов. Обычно это происходит после того, как температура воздуха в течение пяти суток подряд держится выше отметки в +8 С.

Николай Аксенов