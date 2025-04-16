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В Пятигорске отопительный сезон завершится 21 апреля

Администрация Пятигорска приняла решение завершить отопительный сезон 21 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Теплоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовиться к переподключению оборудования с зимнего периода на летний»,— говорится в публикации.

Решения о завершении отопительного сезона принимаются руководителями городов и округов. Обычно это происходит после того, как температура воздуха в течение пяти суток подряд держится выше отметки в +8 С.

Николай Аксенов

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