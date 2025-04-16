В Пятигорске отопительный сезон завершится 21 апреля
Администрация Пятигорска приняла решение завершить отопительный сезон 21 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Теплоснабжающим организациям, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовиться к переподключению оборудования с зимнего периода на летний»,— говорится в публикации.
Решения о завершении отопительного сезона принимаются руководителями городов и округов. Обычно это происходит после того, как температура воздуха в течение пяти суток подряд держится выше отметки в +8 С.