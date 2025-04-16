Сценарий падения вписывается в лето

100 руб. за доллар уже летом — такое ослабление рубля прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Они связывают это с внешними ограничениями и макроэкономическими проблемами внутри страны. Из-за этого на горизонте двух-трех лет рубль может ослабнуть до 130 руб. за доллар. Свой прогноз американский инвестиционный банк представил на фоне падения цен на нефть. За две недели баррель Brent подешевел примерно на $10 долларов. Сильный рубль негативно влияет на нефтегазовые доходы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

15 апреля Международное энергетическое агентство ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Поэтому падение рубля — очень вероятный сценарий, говорит старший экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Сейчас рубль оказался намного крепче, чем от него ожидали три месяца назад, — примерно на 20%. Он явно расходится с трендами в сырьевых ценах. А поскольку рубль по-прежнему является сырьевой валютой, то всеобщее ожидание его ослабления — консенсус рынка. По крайней мере, мы можем возвращаться в интервалы, которые уже видели в конце 2024 года, то есть 100+.

С другой стороны, пока рубль остается в стороне от бурных событий, связанных с тарифными войнами, в отличие от многих других стран с формирующимися рынками и от нас самих в предыдущие кризисные эпизоды, мы сейчас не сталкиваемся с оттоком капитала, а значит, и не испытываем дополнительного давления на валюту. И этот фактор, пожалуй, так и останется в стороне от нас. Это значит, что мы не ждем какого-то кризис-сценария по рублю, а возвращения к более соответствующим сырьевой конъюнктуре уровням».

При этом Bloomberg признал рубль лучшей мировой валютой, которая показала самый сильный рост по отношению к доллару. По данным агентства, российская валюта подорожала на 38%, опередив даже золото, цены на которое в апреле побили очередной исторический рекорд.

13 апреля курс доллара на мировом рынке достигал трехлетнего минимума. Впрочем, это следствие экономической ситуации в США и торговой войны, говорит управляющий директор департамента активных операций «Инвестиционной компании ЛМС» Александр Клещев: «Во-первых, из-за падающих цен на нефть наш платежный баланс постепенно будет ухудшаться, одновременно с улучшением ситуации, как мы надеемся, с платежами за импорт.

Во-вторых, опережающий дефицит бюджета очень сильный. Его практически невозможно сбалансировать при таком курсе рубля и такой цене на нефть, поэтому, конечно, правительство всячески будет стараться ослабить национальную валюту. Например, это можно сделать через снижение норматива обязательной продажи валютной выручки. И, конечно, постепенно, по мере того, как ставка Центрального банка будет снижаться, для экономических агентов станет интереснее держать деньги в валюте по выгодному курсу, чем хранить их в рублях.

Важный момент — девальвация американского доллара по отношению к иене, евро, швейцарскому франку. Потому что та политика, которую президент США Дональд Трамп сейчас активизировал по введению заградительных пошлин, может повлечь очень сильное обесценение любых денег по отношению к товарам. Когда у вас есть торговые барьеры, это разгоняет инфляцию. Трампу выгодна девальвация доллара. Это решает проблему долга, повышает конкурентную способность американских товаров. Но будут ли в стороне стоять Китай и Европа, или они также будут девальвировать свои валюты, тоже вопрос».

Официальный курс ЦБ на 16 апреля — 82 руб. за доллар и 93 руб. за европейскую валюту. Аналитики говорят, что устойчивые показатели российской валюты могут также способствовать снижению ключевой ставки. Она сейчас составляет 21%. Очередное заседание Центробанка по этому вопросу состоится 25 апреля.

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Юлия Савина