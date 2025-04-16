В Крыму начали утилизировать собранный с побережья мазут

В Крыму началась утилизация собранного на побережье мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. Она пояснила, что утилизировать загрязненный нефтепродуктами грунт будут двумя методами — термическим (сжигание) и биологическим (просеивание).

Около 16 т грунта уже переданы лицензиату для сжигания, уточнила госпожа Шевцова. «Идет активная подготовка отходов к утилизации биологическим методом — просеяно около 250 т отходов, в ближайшие дни первые 50 т отходов начнут обрабатываться специальными бактериями»,— написала она.

Обработанный грунт складируется на твердом покрытии и накрывается пленкой, чтобы на технической площадке не было запаха, добавила министр.

Работы по очистке пляжей от мазута в Крыму ведутся с 3 января, когда первые пятна нефтепродуктов обнаружили в Севастополе. По данным МЧС на 11 апреля, с того момента на побережье региона было собрано более 798 т загрязненного песка, очищено 233 км. Сейчас мониторинг ведется на 500 км береговой линии.

Полина Мотызлевская