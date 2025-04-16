Двух детей из Волгограда доставил борт МЧС в ожоговый центр ПИМУ

Борт МЧС доставил в Нижний Новгород двух детей из Волгограда. 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку направили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ), сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибытие пострадавших детей в Нижний Новгород

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Прибытие пострадавших детей в Нижний Новгород

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

За время санитарной эвакуации состояние пострадавших не ухудшилось, они получили необходимую поддержку и уход.

По данным ПИМУ, состояние детей оценивается как стабильное, тяжелое. Мальчик получил ожоги пламенем на площади 55% поверхности тела, 45% ожоговых ран — глубокого термического поражения, они требуют оперативного вмешательства. У девочки — ожог пламенем вольтовой дуги I-II-III степени на площади до 70% поверхности тела. По данным V1.RU, она получила удар током, когда залезла на вагон, чтобы сделать селфи.

Оба ребенка находятся в реанимации в состоянии медикаментозного сна, на аппарате ИВЛ. Врачи планируют провести некрэктомию и удалить из ран нежизнеспособные ткани.

Елена Ковалева