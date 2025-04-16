Центр Ярославля хотят освободить от троллейбусных проводов

В Ярославле в центре города хотят убрать провода для троллейбусов, для этих целей планируется закупка электрического транспорта с автономным ходом. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе доклада в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат Ярославской областной думы Валерий Байло после отчета попросил главу региона дать оценку работе органов исполнительной власти по развитию троллейбусного движения в Ярославле ввиду информации о снижении числа троллейбусов на маршрутах с 1 мая.

«Парк устарел. И физически, и морально. Троллейбусы выбывают из строя. И там, где они выбывают из строя, их заменяет автобусное движение. Мы предполагаем приобретение в лизинг троллейбусов в Рыбинске и Ярославле. Это троллейбусы с автономным ходом, то есть они частично идут по проводам, частично идут своим ходом. Поэтому в данном случае троллейбусные линии в центре, конечно, нам надо будет снимать. Потому что они не нужны»,— сказал господин Евраев.

Также губернатор добавил, что для запуска туристических автобусов в центре Ярославля пришлось поднимать троллейбусные провода. При их отсутствии такой проблемы не будет, отметил господин Евраев. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в новогодние праздники в областной столице курсировали двухэтажные туристические автобусы.

Алла Чижова