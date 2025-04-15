В Ярославле объяснили снижение числа троллейбусов на маршрутах

В Ярославле на трех троллейбусных маршрутах будет снижено число транспортных средств. Это связано с фактическим наличием исправных машин, сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В соцсетях появилась информация о том, что с 1 мая число курсирующих троллейбусов снизится с 69 до 55. Корректировки произойдут на трех маршрутах — №1, 8 и 9. Согласно размещенной информации, на маршруте №1 будут работать восемь машин вместо 12, на маршруте №9 — 11 машин вместо 13, на маршруте №8 — две машины вместо 10. В выходные последний маршрут работать не будет. В министерстве изменения объяснили необходимостью рационального использования имеющегося подвижного состава.

«Решение принято на основе анализа фактического наличия исправных транспортных средств, штата водителей, обеспечивающих бесперебойную работу маршрутной сети, а также с учетом имеющегося дублирования автобусных маршрутов. Часть троллейбусных маршрутов компенсировано автобусными»,— сообщили в министерстве.

Уточняется, что у «Яргорэлектротранса» в работоспособном состоянии находятся 55 троллейбусов, все они сейчас работают на линиях.

Алла Чижова