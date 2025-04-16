Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области до 76,5% выросла доля отказов по заявкам на кредиты

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Нижегородской области в марте составила 76,5%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с месяцем ранее она выросла 3,3 процентных пункта. Это самый большой рост среди 20 российских регионов-лидеров в розничном кредитовании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Речь идет о потребительских кредитах, пос-кредитах, кредитных картах, автокредитах и ипотеке.

В целом по России доля отказов составила 80,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 процентных пункта. В НБКИ отметили. Что это самое высокое значение данного показателя за последний год.

Андрей Репин

Новости компаний Все