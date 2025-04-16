Полицейские задержали исполнителя и заказчика убийства в Туапсинском районе

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполнителя и заказчика убийства в Туапсинском районе, совершенного 11 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В пятницу, 11 апреля 2025 года, житель села Дзеберкой позвонил в полицию и сообщил, что нашел своего погибшего родственника во дворе с огнестрельными ранениями. Полиция приехала на место, осмотрела территорию, изучила записи с камер видеонаблюдения и начала искать подозреваемого. СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов и ФСБ выяснили, кто напал на погибшего. Злоумышленником оказался 44-летний местный житель с судимостью. Его задержали, когда он выходил из маршрутки на одной из остановок в городе.

В ходе расследования выяснилось, что это было заказное преступление. Предполагаемого организатора задержали в городе Гатчине Ленинградской области.

«Ранее он был неоднократно судим — за вымогательство, разбой и грабежи»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

В ближайшее время оба задержанных будут переданы в следственные органы Краснодарского края.

Мария Удовик