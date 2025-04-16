Выдача кредитных карт на Ставрополье уменьшилась на 20%

В марте в Ставропольском крае количество выданных кредитных карт уменьшилось на 20%, при этом средний лимит по ним увеличился на 17%. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале текущего года показатели были иными: 20,31 тыс. выданных кредитных карт с суммарным лимитом 2,16 млрд руб. при среднем значении 106 тыс. руб.

Регион занял 21 позицию в рейтинге ТОП-50 субъектов России по объему лимитов кредитных карт. За март 2025 года на Ставрополье выдано 16,28 тыс. кредитных карт с общим объемом лимитов 2,02 млрд руб. Средний лимит достиг 124 тыс. руб.

Лидерами по количеству выданных в марте кредитных карт стали Москва (77,23 тыс.), Подмосковье (62,92 тыс.), Санкт-Петербург (44,51 тыс.), Краснодарский край (48,09 тыс.) и Татарстан (33,93 тыс.). В этих регионах также наблюдается падение числа выданных карт по сравнению с февралем — от 16% до 23%.

В конце списка ТОП-50 находятся Астраханская область (7,04 тыс. карт), Курская область (6,75 тыс.) и Крым (8,99 тыс.). Здесь снижение варьируется от 18% до 44%.

Николай Аксенов