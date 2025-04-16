Ким Чен Ын перерезал ленточку на открытии нового квартала в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию, посвященную открытию нового жилого квартала в районе Хвасон в Пхеньяне с высотными домами на 10 тыс. квартир. Две высокие башни квартала соединены парящим мостом, а на территории расположены образовательные и коммерческие учреждения.
Застройка Хвасона входит в инициативу, объявленную на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года, пишет ЦТАК. В ее рамках власти страны обязались возвести 50 тыс. единиц жилья в течение пяти лет. Первый и второй этап были завершены в 2023 и 2024 годах.
Меропрятие было приурочено к 113-летию Ким Ир Сена — основателя Северной Кореи, чей день рождения является самым важным праздником в стране, известным как «День Солнца».