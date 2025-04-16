Ким Чен Ын перерезал ленточку на открытии нового квартала в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию, посвященную открытию нового жилого квартала в районе Хвасон в Пхеньяне с высотными домами на 10 тыс. квартир. Две высокие башни квартала соединены парящим мостом, а на территории расположены образовательные и коммерческие учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э, премьер Пак Тхэ Сон и секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ток Хун на торжественной церемонии Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын перерезает красную ленточку Фото: KCNA / Reuters В честь открытия нового квартала были запущены фейерверки Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын активно интересовался проектом и часто посещал строительные площадки Фото: KCNA / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э, премьер Пак Тхэ Сон и секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ток Хун на торжественной церемонии Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын перерезает красную ленточку Фото: KCNA / Reuters В честь открытия нового квартала были запущены фейерверки Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын активно интересовался проектом и часто посещал строительные площадки Фото: KCNA / Reuters

Застройка Хвасона входит в инициативу, объявленную на Восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года, пишет ЦТАК. В ее рамках власти страны обязались возвести 50 тыс. единиц жилья в течение пяти лет. Первый и второй этап были завершены в 2023 и 2024 годах.

Меропрятие было приурочено к 113-летию Ким Ир Сена — основателя Северной Кореи, чей день рождения является самым важным праздником в стране, известным как «День Солнца».