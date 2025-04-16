Сенатор Алексей Пушков рассказал о словах верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас. Она предостерегла от участия в праздновании 80-летия Победы в Москве членов Евросоюза и тех, кто только претендует на членство в объединении. Он заявил, что представители ЕС поддерживают власти Украины и «по сути оправдывают героизацию пособников нацистов» в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа»,— написал господин Пушков в своем Telegram-канале.

По словам госпожи Каллас, странам-кандидатам было четко указано, что участие в праздничных мероприятиях в Москве на 9 Мая противоречит ценностям Евросоюза. Объединение европейских стран решило устроить 9 мая альтернативное торжество в Киеве.

Подробности — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».