В Ростове на улице Зорге благоустроят новую аллею

В Советском районе Ростова к ноябрю появится еще одна благоустроенная зона отдыха. Аллея протянется через поляну ЮФУ от проспекта Стачки до улицы Зорге, 9, сообщил глава района Никита Паремузов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Указанную территорию для благоустройства путем голосования выбрали около 28 тыс. горожан. Голосование проходило по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сейчас на территории будущей аллеи убирают сухие деревья, демонтируют старые бордюры и асфальт — идет перепланировка пространства. Здесь планируется высадить 266 лип, 114 кустов сирени, пересадить 22 взрослых дерева и установить 139 малых архитектурных форм.

Господин Паремузов отметил, что улица Зорге — перспективное место для организации отдыха и досуга, поскольку рядом с ней находятся многоэтажки, самая большая на Юге России школа № 60 и учебные корпуса ЮФУ.

Мария Хоперская