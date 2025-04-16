В нижегородском аэропорту сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и вылет самолетов в нижегородском аэропорту «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов»). По данным Росавиации, ограничения вводились 16 апреля для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, утром средства ПВО предотвратили атаку беспилотников в Ивановской области, которая граничит с Нижегородской. Сбиты семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как писал «Ъ-Приволжье», в нижегородском аэропорту из-за введенных ограничений задержали несколько рейсов на прием и на вылет.

Андрей Репин