В Кисловодске установили скульптуру отдыхающего туриста

Новая скульптура отдыхающего туриста, держащего в руке флажок с гербом Кисловодска, появилась на одной из центральных улиц города. Проект реализовали в рамках программы капитального ремонта подземных переходов, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

«Это символ нашего гостеприимства и того, что люди к нам возвращаются. Скульптура только появилась, а у нас уже в шутку говорят, что человек так полюбил Кисловодск, что остался здесь навсегда. Ведь в Кисловодске нравится всем!»,— отметил Евгений Моисеев.

Композиция включает характерные для города символы — питейник для минеральной воды и флажок с гербом Кисловодска.

По словам градоначальника, арт-объект отражает дух курорта, который радушно принимает посетителей, предоставляя возможность отдохнуть, оздоровиться и найти вдохновение.

Ранее на Старом озере в Кисловодске уже были установлены скульптуры завсегдатаев.

Николай Аксенов