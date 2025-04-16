В Новосибирске осудили посредника при передаче взятки замначальника отдела ФНС

Кировский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении директора коммерческой организации за посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) заместителю начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС региона. Подсудимому назначили четыре года условно с испытательным сроком на 4,5 года, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, осужденным является Андрей Хромов, сотрудником налоговой службы — Расиф Ибрагимли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый отдал сотруднику налогового органа в период с 1 апреля по 19 апреля 2024 года часть взятки в размере 5 млн руб. от директора другой организации — ООО «Автомустанг», уточнили «Ъ-Сибирь» источники. Общая сумма подношений должна была составить 12 млн руб.

Вознаграждение предназначалось за фальсификацию результатов налоговой проверки.

Александра Стрелкова