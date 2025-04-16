Ярославский губернатор рассчитывает на победу «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассчитывает на победу ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Об этом господин Евраев сказал в ходе отчета в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Статус международного аэропорта у нас есть благодаря, в первую очередь, нашей хоккейной команде "Локомотив", которая уверенно идет вперед по Кубку Гагарина. И мы рассчитываем на ее победу. А пункта пропуска у нас в аэропорту нет. Поэтому мы международные рейсы открывать не можем»,— сказал господин Евраев.

В настоящее время завершается проектирование пункта пропуска через границу в ярославском аэропорту. Власти рассчитывают на то, что пункт появится в конце 2025 года - в начале 2026 года.

Алла Чижова