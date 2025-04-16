Уральский полпред обсудил с замминистра юстиции РФ деятельность иноагентов
Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога и замминистра юстиции РФ Али Алханов в ходе рабочей встречи обсудили контроль за деятельностью иностранных агентов, сообщили в полпредстве.
Артем Жога и Али Алханов
Фото: полпредство УрФО
Они отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью тех, кто имеет этот статус. Кроме того, стороны обсудили развитие и регулирование юридической помощи и правовых услуг, в частности, для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).
Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации благотворительной организации «Фонд Ройзмана (иноагент)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. Представители фонда считают, что недочеты можно было устранить и настаивали на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.