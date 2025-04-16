В Западной конференции НХЛ определились все пары play-off

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны все участники play-off. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 19 апреля.

Последними в play-off вышли команды «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюс». Ночью «Миннесота» в овертайме одержала победу над «Анахайм Дакс» (3:2). В регулярном чемпионате клуб набрал 97 очков. «Сент-Луис» с разгромным счетом обыграл «Юту» (6:1). На счету команды 96 очков.

Также участниками первого раунда play-off от Западной конференции стали «Виннипег Джетс» (114 очков), «Вегас Голден Найтс» (108), «Даллас Старс» (106), «Лос-Анджелес Кингс» (105), «Колорадо Эвеланш» (102) и «Эдмонтон Ойлерс» (96).

Пары 1/8 финала Кубка Стэнли от Западной конференции выглядят следующим образом:

«Виннипег Джетс»—«Сент-Луис Блюс»,

«Вегас Голден Найтс»—«Миннесота Уайлд»,

«Даллас Старс»—«Колорадо Эвеланш»,

«Лос-Анджелес Кингс»—«Эдмонтон Ойлерс».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Флорида Пантерс» из Восточной конференции. В финальной серии до четырех побед команда обыграла «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 4:3.

Таисия Орлова