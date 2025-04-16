В ярославские вузы поступили 105 иногородних медалистов

В Ярославской области в вузы поступили 363 медалиста, из них 105 — выпускники школ, приехавшие из других регионов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, что в регионе медалистам выплачивают по 100 тыс. руб. за поступление в вузы области.

«105 человек из этих 363 приехали к нам из других регионов. Важно, чтобы и наши ребята не уезжали, и чтобы к нам приезжали из других регионов. Особенно, когда мы говорим про талантливую молодежь, про медалистов и так далее»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова