На Ставрополье запустят насосную станцию и водовод для обслуживания 1 млн человек

К 2027 году в Ставропольском крае построят новую насосную станцию на Сенгилеевском водозаборе и отдельный водовод к очистным сооружениям для подключения 1 млн человек. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на Президиуме Госсовета под председательством Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также глава региона доложил о реализации около 40 крупных проектов водоснабжения за последние пять лет и планах по улучшению водной инфраструктуры.

«До конца 2025 года власти планируют реконструировать очистные сооружения в ряде районов, что положительно скажется на качестве воды для более 300 тыс. жителей»,— сообщил губернатор.

Владимиров также упомянул о результатах программы формирования комфортной городской среды, действующей в регионе восемь лет.

Николай Аксенов