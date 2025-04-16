В Удмуртии предприниматель подозревается в мошенничестве на 6,5 млн рублей

В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с 2021 по 2023 год подозреваемый обманул двух жительниц Ижевска, убедив их оформить кредиты под предлогом инвестиций в его торговый бизнес. Общий ущерб составил почти 6,5 млн руб.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас ведется расследование для установления его причастности к аналогичным преступлениям.